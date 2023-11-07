Милонов назвал Ленина "великим злодеем" и призвал похоронить

Мумию советского лидера Владимира Ленина следует вынести из мавзолея на Красной площади и похоронить, считает избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, вождь пролетарской революции не настолько значимый человек, чтобы выставлять его тело на всеобщее обозрение.

"Я считаю его великим злодеем. Ленина нужно похоронить как бывшего главу государства. С почестями, достойно, но похоронить", — заявил Милонов в комментарии News.ru. При этом он отметил, что если бы хорошо относился к покойнику, то похоронил бы его, "а не хранил бы в центре столицы как музейный экспонат". Одновременно парламентарий сообщил, что хоронил бы и неприятных ему людей.

В целом, по мнению Милонова, пребывание мумии Ленина в центре Москвы можно назвать "вещью крайне в духовном плане нездоровой". Само бальзамирование тела умершего политика он объявил символом ложной религии и "ложными мощами".

Также 7 ноября депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о замене Дня России в списке нерабочих праздников Днем Октябрьской революции.

Фото: ЗАКС.Ру