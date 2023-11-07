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Новости 16:51

Навальный провел вне ШИЗО одну ночь перед очередным возвращением туда

фото ЗакС политика Навальный провел вне ШИЗО одну ночь перед очередным возвращением туда

В соцсетях политика Алексея Навального появилось сообщение об очередной, 22-й по счету, отправке в штрафной изолятор (ШИЗО) на территории колонии, где он содержится. Вне изолятора оппозиционер провел только одну ночь.

"Из ШИЗО выпустили только на одну ночь и сразу снова дали 15 суток. <...> Итого 22-е ШИЗО и 251 сутки", — говорится в опубликованном посте.

Согласно выложенной информации, основанием для отправки в ШИЗО стал отказ Навального покидать комнату и входить в другие помещения, вызванный несогласием оппозиционера с лишением его письменных принадлежностей. В связи с этим к нему четырежды за день применяли физическую силу, цитируют авторы поста текст основания для назначения ШИЗО.

В предыдущий раз политику назначили 12 суток изолятора. Произошло это в конце октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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