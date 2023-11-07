В Смольном пообещали горожанам 400 новых зеленых зон

В Петербурге может стать на четыре сотни зеленых зон больше, чем сейчас, сообщили в администрации губернатора по итогам совещания Александра Беглова с членами городского правительства. Участники мероприятия одобрили внесение поправок в городской закон "О зеленых насаждениях общего пользования".

Предложенные изменения предполагают, что в следующие годы в Петербурге должно появиться 62 территории ЗНОП городского значения, 330 — местного значения, а вместе с ними и 31 новая территория ЗНОП резерва озеленения. Благодаря этому общее количество зеленых зон в городе достигнет 7 777.

"Президент России Владимир Путин поручил продлить нацпроект "Жилье и городская среда" до 2030 года. Одна из его ключевых задач — повышение качества городской среды, в том числе это касается изменения площади зеленых насаждений", — проводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Новые зеленые насаждения появятся во всех 18 районах Петербурга. Общая площадь ЗНОП увеличится на 305 га.

Фото: ЗАКС.РУ