В крепости Корела устроят противоаварийные работы

Разработка проекта противоаварийных работ в крепости Корела в Приозерске должна начаться незамедлительно, следует из поручения вице-губернатора Ленобласти Владимира Цоя. Необходимость этого вызвана подвижками земляных насыпей крепостных укреплений.

"Специалисты по охране памятников связывают частичные разрушения земельных укреплений крепости, наблюдаемые в течение нескольких лет, с особенностями ее ландшафтного расположения и подтверждают необходимость проведения реставрационных работ в крепости Корела", — сообщил 7 ноября Telegram-канал "Админка Ленобласти".

По завершении консервационных работ планируется разработка проекта реставрации всех укреплений крепости, отметил Цой.

Корела располагается на берегу реки Вуокса, крепость была основана новгородцами на рубеже XIII-XIV веков. В настоящее время внутри нее функционирует музей.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"