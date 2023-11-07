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Новости 19:44

Проект Цифрового кодекса могут представить до конца года

фото ЗакС политика Проект Цифрового кодекса могут представить до конца года

Проект Цифрового кодекса может быть представлен до конца 2023 года, а сам документ — к 2025 году, следует из сообщения депутата Госдумы Александра Хинштейна. В парламенте он занимает пост председателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

"Вместе с межведомственной рабочей группой мы продолжим работу по подготовке Цифрового кодекса, концепцию которого планируем представить уже в этом году, а сам кодекс может быть подготовлен к 2025 году", — написал парламентарий в своем Telegram-канале 7 ноября.

В июне Хинштейн выступил с инициативой создания Цифрового кодекса, призванного преодолеть существующие проблемы законодательства в сфере связи. Спустя несколько месяцев, в октябре, депутат оповестил о создании рабочей группы Минцифры для подготовки Цифрового кодекса.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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