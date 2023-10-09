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Новости 18:27

В России займутся разработкой Цифрового кодекса, заявил Хинштейн

фото ЗакС политика В России займутся разработкой Цифрового кодекса, заявил Хинштейн

Минцифры организует рабочую группу для подготовки Цифрового кодекса в России, заявил 9 октября глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн. У существующего законодательства в этой сфере отсутствует цельность и, к тому же, его периодически приходится корректировать, отметил депутат.

"Кодекс — систематизированный свод законов — позволит комплексно прописать все базовые понятия и явления по каждому из направлений: связь, информация, перс. данные, интернет, СМИ", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, после принятия Цифрового кодекса станет возможна "сквозная переработка отраслевых законов". В кодексе можно было бы закрепить права и обязанности пользователей, отрасли и государства, добавил он и уточнил, что уже получил приглашение участвовать в деятельности рабочей группы.

Фото: ЗАКС.Ру


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