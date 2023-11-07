В Совфеде обсудили возможность снижения контроля за муниципалами

Совет по местному самоуправлению (МСУ) при Совете Федерации рассмотрел 7 ноября варианты снижения контроля за муниципалами, рассказал первый вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак. По его словам, существующие подходы к проверкам планируется поменять.

"Количество жалоб на засилье предписаний, запросов, порой непосильную "штрафную" нагрузку на местные бюджеты огромно", — написал Турчак в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, долги муниципалов по выплатам в связи с судебными решениями выросли за последние пять лет со 144 миллиардов рублей до 227 миллиардов рублей. На выплату таких средств денег у представителей МСУ нет, из-за чего главам образований приходится брать кредиты для покрытия штрафов, утверждает Турчак. Это, по его словам, приводит лишь к увеличению долговой нагрузки на бюджеты.

Смягчить существующие проблемы могло бы создание "дорожной карты" по устранению нарушений. Тогда бы представители контролирующих органов понимали бы причины неисполнения предписаний и не могли применять санкции до исполнения прописанных муниципалам процессов, говорится в посте Турчака.

Также на заседании совета рассматривали вопрос об усилении защиты муниципальных должностных лиц от ответственности в ситуации, когда по уважительным причинам не удается выполнить предписания.

Итоговое решение совета содержит рекомендации министерствам, Счетной палате и иным органам власти, включая глав регионов. С представителями Генпрокуратуры Турчак пообещал провести отдельную встречу по вопросу снижения нагрузки на муниципалов.

Фото: ЗАКС.Ру