Кабмин внес в Думу поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной думы поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Общая сумма перераспределяемых средств превышает шесть триллионов рублей.

"Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 триллиона рублей", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Поправки к проекту бюджета представил на заседании правительства глава Минфина Антон Силуанов. Основные характеристики бюджета остались неизменными относительно документа, принятого ранее Госдумой в первом чтении. Поправки касаются финансирования СВО, вложений в объекты здравоохранения, поддержки новых регионов, развития транспортной системы и ряда иных вопросов.

Среди прочего, поправки коснутся реставрации имущественных комплексов Русского музея и ГМЗ "Павловск".

Проект федерального бюджета на три ближайших года исполнен с превышением расходов над доходами. Как ожидается, первые составят 36,6 триллиона рублей в 2024 году, 34,4 триллиона рублей в 2025-м и 35,6 триллиона в 2026-м. Что касается вторых, то они ожидаются на уровне 35 триллионов, 33,5 триллиона и 34,1 триллиона рублей соответственно. В первом чтении документ был принят на заседании 26 октября, второе чтение намечено на 15 ноября.

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