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Новости 10:36

ЗакС предварительно одобрил ежегодные выплаты ветеранам ВОВ

фото ЗакС политика ЗакС предварительно одобрил ежегодные выплаты ветеранам ВОВ

Законодательное собрание Петербурга 8 ноября в первом чтении одобрило законопроект о введении в Социальный кодекс ежегодных выплат выплат ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Документ внес с голоса представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко. Такая форма включения проекта в повестку дня возмутила нескольких оппозиционных депутатов, однако против самой инициативы никто не высказался.

Согласно документу, по 10 тысяч рублей планируется выплачивать ветеранам, инвалидам, участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, которые жили Ленинграде во время блокады. По 5 тысяч рублей будут выдавать вдовам участников ВОВ и тем, кто родился до 3 сентября 1945 года, следует из проекта закона.

За документ проголосовало 48 депутатов. Против и воздержавшихся не было.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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