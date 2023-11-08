Парламент Петербурга не стал увеличивать штат Горизбиркома

Петербургский парламент 8 ноября рассмотрел в первом чтении законопроект "Яблока" об увеличении штата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это позволит платить зарплату всем членам избиркома, которые захотят трудоустроиться в комиссии. Также законопроектом предлагается убрать из закона "О Санкт-Петербургской избирательной комиссии" пункт, в котором расписаны основания для работы в СПбИК на штатной основе.

Лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов напомнил, что сейчас в Горизбиркоме могут работать только 8 членов. Остальные трудятся на общественных началах, у них даже нет собственного рабочего места, отметил Шишлов.

По его словам, на практике к работе в Горизбиркоме привлекаются только трудоустроенные там члены. Остальных членов комиссии практически никогда не приглашают на рабочие совещания, добавил Шишлов. Эти люди находятся в заведомо не равном положении, считает лидер "яблочников".

Депутат от "Единой России" Денис Четырбок поинтересовался у Шишлова, в курсе ли он, кто сейчас представляет "Яблоко" в Горизбиркоме и что он основную часть времени проводит в Сербии, участвую оттуда в работе Горизбиркома. Шишлов ответил, что их представляет Павел Шапчиц и уехал он как раз потому, что не может получать зарплату в избирательной комиссии. Если бы он был трудоустроен, то регулярно бы находился в Петербурга, заявил лидер "яблочников".

Поддержал законопроект беспартийный член фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Амосов. Он назвал существующие правила по трудоустройству членов избиркомов системной ошибкой и предложил коллегам голосовать за документ.

За законопроект "Яблока" проголосовали 16 депутатов. Против выступил 1 парламентарий, остальные голосовать не стали.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру