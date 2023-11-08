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Новости 11:43

Четыре электросудна прибыли в Москву из Петербурга для осуществления речных маршрутов

фото ЗакС политика Четыре электросудна прибыли в Москву из Петербурга для осуществления речных маршрутов

В Москву из Петербурга доставили четыре новых электросудна, собранных на верфи под городом, об этом 8 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова руководителя московского департамента транспорта Максима Ликсутова.

Новые судна будут использоваться в Москве на двух круглогодичных маршрутах, такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что на перевозку из Петербурга речных трамваев потребовалось почти две недели. Перед выходом в воду судна пройдут различные испытания, связанные с безопасностью.

Фото: mos.ru


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