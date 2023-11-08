В Петербурге главред телеканала получил штраф за неверную возрастную маркировку фильма

Показ фильма ""V" — значит Вендетта" в эфире "Кино ТВ" вылился в штраф для главного редактора телеканала, сообщила 8 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Административное дело было возбуждено по статье о демонстрировании среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Протокол на главреда "Кино ТВ" Сергея Катышева рассмотрела мировой судья судебного участка № 152 Петербурга. Из материалов следовало, что ночью 16 июня в эфире телеканала демонстрировался фильм ""V" — значит Вендетта" с возрастной маркировкой "16+", в то время как он должен был идти с маркировкой "18+".

Картина содержит "демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений", отметили в судебной пресс-службе.

Судья признала Катышева виновным и назначила ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Сам главред на заседание не явился.

Ранее в Москве суд зарегистрировал очередной протокол по той же статье, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Иви". Для сервиса он стал уже четвертым по счету.

Фото: ЗАКС.Ру