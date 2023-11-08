ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:50

ЗакС принял изменения в закон о выборах

фото ЗакС политика ЗакС принял изменения в закон о выборах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 ноября одобрило изменения законов о выборах и референдумах. Изначально документ планировал только уточнить терминологию, но за два дня до второго чтения к нему внесли поправку на 100 страниц.  

Тогда депутаты из оппозиционных фракций предложили не принимать поправку, а отложить рассмотрение вопроса. Большинство парламентариев не стали на это идти и проголосовали за принятие изменений на 100 страницах.

К третьему чтению комитет по законодательству парламента подал еще одну поправку. Руководитель этого комитета Всеволод Беликов заявил, что изменения устраняют юридическо-технические противоречия с федеральным законодательством. В чем суть поправки, он не пояснил. 

Новую поправку поддержали 42 депутата. В целом за законопроект проголосовало 43 парламентария. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама