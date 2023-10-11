ЗакС одобрил поправку на 100 страниц к законам о выборах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 11 октября одобрило поправку к законопроекту о редактировании норм по выборам. Документ рассматривали во втором чтении, первое прошло в мае 2023 года.

Эту поправку на 105 страниц внесли в парламент 9 октября. Авторы документа - депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов и Денис Четырбок.

Часть депутатов возмутилось тем, что такой большой документ представили практически накануне заседания. Глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов заявил, что такая ситуация вызывает подозрения:

- Либо это вопиющий непрофессионализм наших коллег, либо там какое-то лукавство, и такой процедурой есть желание провести какие-то элементы, которые на первый взгляд незаметны. В профессионализме наших коллег Беликова и Четырбока сомневаться не приходится. Значит, вариант остается только один.

Шишлов призвал коллег не превращать петербургский ЗакС в ещё один "бешенный принтер". Он предложил снять вопрос с повестки дня, но большинство депутатов не согласились с этим - основную часть парламента составляют представители "Единой России".

Беспартийный депутат Михаил Амосов заявил, что в первом чтении в законопроекте говорилось о приведении в соответствие с федеральными законами терминологии, а теперь название - редактирование норм о выборах и референдумах. Это значительное изменение концепции документа, считает парламентарий.

Соавтор поправки, депутат от "Единой России" Денис Четырбок на это заявил, что концепция осталась прежней. Терминологию приводили в порядок из-за изменений федерального закона о выборах, сейчас поправка тоже из-за новой редакции общероссийской нормы, сказал Четырбок.

- Вносятся изменения в закон о местном референдуме, из всех законов у нас исключается положения об открепительных удостоверениях, поскольку этот вид упразднен федеральным законом. Дальше корректируются законы о выборах в части проведения предвыборной агитации, статуса доверенных лиц кандидатов, членов с правом совещательного голоса и аккредитованных сотрудников СМИ, - пояснил единоросс.

Также корректируются нормы по денежным фондам кандидатов, добавил Четырбок. Он уточнил, что изменения согласованы с Санкт-Петербургской избирательной комиссией и правительством города.

Шишлов до этого утверждал, что в поправке есть положения, которые не вытекают из нововведений в федеральный закон.

- Даже беглый взгляд на эти 105 страниц показывает, что там есть позиции, которые не сводятся к техническим правкам законодательства и приведении его в соответствие с федеральным законом. Там есть вопросы, может быть не первостепенной важности, но требуют обсуждения поскольку допускают разные варианты решений, - сказал лидер фракции "Яблоко".

В итоге против документа проголосовали 15 депутатов. Поддержали его 33 парламентария.

Напомним, ранее ЗакС уже менял городские законы о выборах. Тогда поправки вносили из-за новой редакции федерального закона о выборах.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру