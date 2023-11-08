Совфед поддержал поправки в закон о выборах президента

Члены Совета Федерации на заседании 8 ноября поддержали поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации". Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев и Николай Федоров вместе с депутатами Госдумы.

Предложенная норма предусматривает внесение поправок в действующий закон с целью приведения его в соответствие с ранее внесенными изменениями в избирательное законодательство. В частности, речь идет о допуске на заседания избиркомов лишь представителей СМИ, работающих на основании трудовых договоров и о разрешении фото- и видеосъемки на избирательных участках только аккредитованным журналистам. Съемка в воинских частях будет возможна лишь при согласовании с командиром части.

Предвыборная агитация на выборах президента будет запрещена на заблокированных в России ресурсах. Закон также делает возможным ведение реестра надомного голосования в электронном виде.

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно месяцем ранее.

Накануне стало известно о предложении губернатора Александра Беглова добавить 1,3 миллиарда рублей Горизбиркому в рамках корректировки бюджета на 2024 год. Из этой суммы 850,8 миллиона предназначается на проведение в Петербурге выборов президента.

Фото: ЗАКС.Ру