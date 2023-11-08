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Новости 13:41

Матвиенко предложила сменить Роспотребнадзору название

фото ЗакС политика Матвиенко предложила сменить Роспотребнадзору название

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сменить название, об этом 8 ноября пишет ТАСС.

По мнению Валентины Матвиенко, название ведомства должно быть короче и современнее. 

"Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное", – обратилась спикер к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Также Матвиенко отметила, ведомство является очень важным для страны и поблагодарила сотрудников и руководство за работу.

Напомним, что Валентина Матвиенко призвала срочно создать министерство счастья, а также принять закон о всеобщем счастье.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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