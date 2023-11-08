Петродворцовый суд рассмотрит дело о фиктивной регистрации пятерых иностранцев

Прокуратура Петродворцового района сообщила 8 ноября о том, что утвердила обвинительное заключение по делу о фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.3 УК РФ). Дело передано в Петродворцовый суд для рассмотрения по существу.

Согласно имеющимся материалам, жительница Ломоносова в период с сентября 2022 года по июль 2023-го предоставила регистрацию в своей квартире на улице Костылева пятерым иностранным гражданам. При этом она якобы заведомо знала, что те проживать у нее не будут.

"Действиями женщины органы миграционного учета лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил проживания и пребывания в Российской Федерации", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее МВД сообщило о выдворении из России 15 тысяч мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру