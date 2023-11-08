Горелкин дал пять лет на развитие российских видеосервисов

Российские видеосервисы станут конкурентоспособными с западными аналогами приблизительно через пять лет, заявил в интервью "Парламентской газете" зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. От ответа на вопрос, следует ли после этого ждать блокировки YouTube, депутат уклонился.

По мнению Горелкина, YouTube "и технологически, и идеологически" встроился в Рунет и смог обойти российские аналоги по качеству продукта, из-за чего "мы этот рынок в свое время потеряли". Сейчас в стране имеются два потенциальных конкурента зарубежному видеохостингу, это RuTube и VK-видео, полагает депутат. Однако им требуется время на развитие.

"По моим оценкам, если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении — тоже лет пять, не меньше", — ответил Горелкин на вопрос, когда российские сервисы смогут "на деле тягаться с западными конкурентами".

На последовавший за этим вопрос о том, следует ли вслед за этим ждать блокировки YouTube, Горелкин ответил уклончиво, заявив, что "это вопрос не депутатских полномочий".

Позже в своем Telegram-канале парламентарий уточнил, что не уверен в возможности блокировки YouTube именно через пять лет. "А если за это время российские альтернативы станут по-настоящему сильными, запретительные меры могут и не понадобиться", — добавил он.

В конце октября Горелкин призывал удалить "Википедию" из поисковой выдачи в России. До этого он обращался в ФАС и Роскомнадзор с просьбой выработать единую позицию относительно маркировки рекламы в запрещенных соцсетях.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"