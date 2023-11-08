Смольный поддержит спортсменов в следующем году

Власти Петербурга планируют поддержать более полутора тысяч спортсменов в 2024 году, рассказали в администрации губернатора 8 ноября. Подготовленный в Смольном законопроект предусматривает перечисление ежемесячных выплат спортсменам вплоть до конца следующего года.

Предполагается, что проведение индексации выплат позволит "материально поддержать петербургских спортсменов в 2024 году, исключить их переходы в другие регионы Российской Федерации, а также предотвратить преждевременное завершение высококвалифицированными спортсменами спортивной карьеры".

Всего в следующем году Смольный рассчитывает поддержать 1 614 проживающих в городе спортсменов.

В настоящее время в Петербурге ряд спортсменов получают выплаты от города. Перечисление средств регламентируется региональным законом, чей срок действия установлен до конца 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру