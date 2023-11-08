КСП рассказала о нарушениях в МО № 7

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила нарушения при исполнении местного бюджета в МО № 7 за 2021-2022 годы и начало 2023 года, сообщили в ведомстве. Например, КСП выяснил, что подведомственное МКУ без разрешения КГИОП проводил ремонт в помещении, расположенном в объекте культурного наследия.

"Большое" количество нарушений выявили при проверке муниципальных закупок. Так, у контрактного управляющего муниципального образования отсутствовало профильное образование. Еще МА не взыскала пени с исполнителя, который несвоевременно выполнил работы по замене скамеек в округе. В ходе проверочных мероприятий муниципалы все же взыскали неустойку.

Также КСП упрекнула муниципалов в "отвлечении" средств из бюджета на 11 месяцев. В МА заключили контракт на восстановление газона, но за год этой опцией ни разу не воспользовались — не было необходимости.

Другое замечание связано с МКУ "Социальный центр "Радуга", учрежденном муниципалитетом. Там, как выяснила КСП, оказывали некие медицинские услуги. К вопросам местного значения такая деятельность не относится, отметили в Контрольно-счетной палате.

Ранее депутат МО "Лиговка-Ямская" обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой поспособствовать включению его округа в план проверок КСП. Последний раз ревизоры приходили к ним в 2019 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру