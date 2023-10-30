Мундеп попросил Путина включить Лиговку-Ямскую в план проверок КСП

Депутат муниципального образования "Лиговка-Ямская" Александр Изотов отправил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на включение муниципалитета в план проверок Контрольно-счетной палаты. Мундеп хочет, чтобы до следующих выборов в совет ведомство изучило хозяйственную деятельность округа за все время шестого созыва, с 2019 по 2023 год.

Изотов в своем письме отмечает, что проверка МО за 2020-2021 год была включена в план мероприятий на III квартал 2022 года, однако никаких проверок КСП проводить не стала. Мундеп обращался напрямую в ведомство, но там также не смогли сообщить, когда могут провести оценку работы муниципалов. В последний раз КСП изучала этот вопрос в 2019 году.

"Считаю что мероприятия по проведению проверки внутригородского муниципального образования "Лиговка-Ямская" были исключены из плана ошибочно и в свете вышеперечисленных причин и крайне неудовлетворительной работы округа в целом, проверку провести необходимо, дабы работа ответственных лиц была рассмотрена предметно и, в случае нахождения нарушений, они были привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством РФ", - говорится в обращении.

Муниципал считает, что большинство средств округ тратит на выплаты зарплат сотрудникам, при этом благоустройство или мероприятия для жителей проводятся формально и "по остаточному принципу". Напомним, муниципальному совету грозит роспуск из-за непроведения правомочных собраний. Депутаты Лиговки-Ямской не собирались больше двух лет.

Ранее Контрольно-счетная палата рассказала о нарушениях в МО "№72". Глава округа Павел Швец с предъявленными претензиями не согласился.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру