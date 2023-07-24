В ЗакС внесли законопроект о роспуске местного совета МО "Лиговка-Ямская"

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в законодательное собрание проект закона о роспуске муниципального совета МО "Лиговка-Ямская".

Ранее Смольнинский районный суд признал этот орган бездействовавшим с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года. Муниципалитет в это время был закрыт на ключ под предлогом коронавируса. Местные депутаты провели заседание в другом месте. Однако конфликтующий с ними глава Вадим Войтановский позже через суд признал его нелегитимным.

Ранее Беглов внес в ЗакС два законопроекта о роспуске местного совета МО "Смольнинское". Суд также признал бездействующим совет МО "Литейный округ". Все три муниципалитета находятся в Центральном районе Петербурга.