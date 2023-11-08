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Новости 16:48

Минпромторг: Большинство продаваемых продовольственных товаров произведены в России

фото ЗакС политика Минпромторг: Большинство продаваемых продовольственных товаров произведены в России

Большая часть продаваемых в российских магазинах продовольственных товаров была произведена на территории страны, заявил 8 ноября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Согласно его словам, на долю зарубежных продуктов приходится только одна десятая от общего объема.

"По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90 % и более", — цитирует Евтухова РИА "Новости".

Заявление чиновника прозвучало на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества.

В начале ноября стало известно о предложении Минсельхоза ввести беспошлинную квоту импорт куриного мяса. Согласно предложению чиновников, величина квоты должна составить 160 тысяч тонн.

Фото: pixabay


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