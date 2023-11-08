Дума поддержала проект о внеочередном предоставлении малоимущим социального жилья

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении малоимущим гражданам социального жилья без очереди, если их недвижимость признана аварийной. Документ был разработан российским правительством.

Инициатива предусматривает внесение поправок в Жилищный кодекс. Согласно тексту, владельцы аварийного жилья смогут претендовать на получение социальных квартир наравне с нанимателями непригодной недвижимости, которые имеют подобное право и сейчас. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, приятие проекта "позволит устранить несправедливость".

"Решение уравнять в праве на внеочередное получение квартиры по договору соцнайма собственников и нанимателей, если их единственное жилье не подлежит ремонту или реконструкции, позволит в первую очередь поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации", — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

О внесении законопроекта стало известно в середине сентября. Документ был разработан Минстроем.

Фото: ЗАКС.Ру