Мундеп добивается парковочных льгот для судостроителей из Красносельского района

В Смольном заявили, что работники Балтийского завода, которые проживают в Красносельском районе, могут добираться на работу на автобусе. Для этого потребуется всего две пересадки, говорится в ответе вице-губернатора Петербурге Кирилла Полякова на обращение депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой. Мундеп посчитала, что работникам верфей потребуется тратить по пять часов в день, чтобы добраться до рабочего места и обратно на общественном транспорте.

Своими наблюдениями о транспортной доступности Лебедева поделилась на своей странице во "ВКонтакте". Мундеп отметила, что прибыть к началу рабочей смены на заводе, которая у некоторых начинается в шесть утра — на автобусе невозможно. Они начинают движение лишь в 5:25 утра. За полчаса, даже без пробок, приехать на Васильевский остров затруднительно.

Лебедева просила у чиновников вывести из зоны платной парковки три улицы, прилегающие к заводу. В качестве альтернативы муниципал предложила сделать для рабочих льготы, по которым они могли бы оформить разрешение на общих правах с местными жителями. Чиновники инициативу не поддержали.



Депутат собирается написать обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также в Совет Федерации и президенту.

Напомним, с 1 ноября в Василеостровском районе начала действовать платная парковка. Против нее выступали муниципалы из МО "Гавань". Ранее в Законодательном собрании подготовили федеральную инициативу, которая предусматривает скидки для оплаты штрафов за нарушение правил парковки для тех, кто оперативно погасил задолженность.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру