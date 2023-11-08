Юрист "Первого отдела" получила штраф по закону об иноагентах

Адвокат "Первого отдела" Валерия Ветошкина* получила штраф в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение законодательства об иноагентах, рассказал правозащитный проект в своем Telegram-канале 8 ноября. Юристу вменили непредставление отчетности иноагента в Министерство юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Сама Ветошкина* заявила, что решение отказаться от передачи отчетов в Минюст было осознанным. В частности, предоставление третьим лицам информации о доходах и расходах адвоката может разрушить институт адвокатской тайны, полагает она.

"Сообщать третьим лицам о своих доходах и расходах — унизительно", — добавила юрист.

Ветошкина* была внесена в список иноагентов ровно два года назад. О составлении в отношении нее протокола стало известно в начале сентября.

Ранее стало известно о назначении штрафов за невыполнение законодательства об иноагентах музыканту Noize MC** и шахматисту Гарри Каспарову***.

*Минюст внес Валерию Ветошкину в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов

Фото:ЗАКС.Ру