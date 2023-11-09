К проекту нового бюджета Петербурга поступило двадцать поправок

Спикер петербургского парламента Александр Бельский сообщил, что бюджетно-финансовый комитет принял двадцать поправок к законопроекту о городском бюджете на следующие три года. Поправки рассмотрят в пятницу, 10 ноября, на заседании комитета. Одна из них губернаторская, остальные предложили фракции.

"Не могу сказать, что это очень много", - приводит оценку Бельского пресс-служба Мариинского дворца.

По его словам, большинство корректировок касаются дополнительного финансирования "точечных задач в социальной сфере, здравоохранении, образовании и транспортном строительстве".

"Яблочники" предложили шесть поправок, все они предполагают сокращение резервного фонда, о чем сообщает их реготделение. Фракция добивается выделения 5 млрд рублей на строительство новой коричневой ветки метро и выделения 3 млрд рублей на жилье для очередников, лишенных льгот. Кроме того, по мнению "Яблока", 2,6 млрд рублей требуется дополнительно потратить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи вне программы ОМС и 2 млрд рублей — на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Наконец, фракция хочет выделить 30 млн рублей негосударственным театрам и на 20 млрд рублей сократить объем государственных внутренних заимствований города в ближайшие три года.

О том, как прошло первое чтение законопроекта о бюджете, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру