ЗакС, Беглов и проект бюджета

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент начал рассмотрение проекта бюджета на 2024 год. Губернатор Александр Беглов около двух часов рассказывал депутатам об основных показателях бюджета: сколько выделят на социалку, транспорт, строительство и другие городские нужды. Речь прерывали для показа роликов с опросом горожан на улицах. По мнению депутатов, все вышло "сбалансированным".

Губернатор Александр Беглов 31 октября, во вторник, представил депутатам Заксобрания проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Не смотря на множество "негативных факторов" и санкционное давление, городу удается активно развиваться, заверил Беглов. По подсчетам Смольного доходы города из года в год будут расти на 7-9%. В 2024 году они составят 1,168 трлн рублей. На протяжении всего доклада губернатор не забывал упоминать президента Владимира Путина, который своими поручениями делает город лучше.

Все выступление сопровождалось небольшими видеороликами с уличными опросами. Видеоряд подготовили в Общественной палате "по собственной инициативе". Кадры восхищенных отзывов горожан о чистых улицах и своевременной транспортной реформе чередовались с аккуратными высказываниями о нехватке новых станций метро и отсутствии парков. Эти ролики начали публиковать еще накануне заседания: в пабликах районных администраций, комитетов, некоторых муниципалитетов.

Все тезисы губернатора уже были озвучены Смольным ранее. Новостей в сфере метростроения Беглов тоже не озвучил. Депутатам он рассказал о тяжкой судьбе "Метростроя" - как город пытался сохранить коллектив обанкротившейся компании, как много времени необходимо для разработки нового оборудования для прокладки путей.

- Если вы помните, в 2019 году мы делали все возможное, чтобы сохранить "Метрострой". Все возможное. Нам удалось что сделать? Нам удалось таким образом, поддерживая "Метрострой", ввести три станции. Если бы мы тогда не поддерживали "Метрострой" вопреки всему, станций бы не было. <...> …наверное, единственное правильное решение - создать собственную городскую компанию, которая бы не зависела ни от кого. В том "Метрострое" мы не имели большинства голосов и практически все решения наши могли быть заблокированы, что в общем-то и делалось. Создав свою организацию, мы понимали, что этот процесс очень длительный и не простой, - рассказал Беглов.

Каждой фракции разрешили задать докладчику по одному вопросу. В "Единой России" поинтересовались состоянием городских бань, в КПРФ - расселением коммунальных квартир, в "Справедливой России - За правду" - расходами на развитие транспортной инфраструктуры, в частности, в отдаленных районах города. В ЛДПР спросили про допфинансирование жилищных программ, а "Новые люди" - про про смену ответственных учреждений за строительство метро. Партия "Яблоко" интересовалось ставшей традиционной для них темой - скрытые расходы резервного фонда, связанные со специальной военной операцией и строительством в Мариуполе. По всем вопросам Беглов кратко пояснял, что "работа ведется" и "вопрос актуальный". Подробнее рассказывали профильные вице-губернаторы. "Яблочникам" губернатор ответил куда креативней, чем другие чиновники, которым задавали этот вопрос. Он подтвердил, что часть расходов, действительно, скрыта, однако особо желающим погрузиться в эту тему можно оформить "допуск" к секретной информации. Что за "допуск" и в каком кабинете Смольного их выдают - губернатор не уточнил. Борис Вишневский возразил, что никаких подобных "допусков" не существует вовсе.

Во время выступлений депутаты преимущественно положительно отозвались о подготовленном проекте бюджета. "Бюджет развития" - отзывался о документе лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Свои замечания высказал Борис Вишневский: он жаловался на скупые расходы на метро, медленное расселение "коммуналок" и труднодоступную, по его мнению, медицину. Завершить свое выступление он хотел на пацифисткой ноте, но закончить мысль ему не дал председатель парламента Александр Бельский, который заглушил коллеге микрофон и упрекнул Вишневского в использовании трибуны в корыстных целях.

Проект бюджета, конечно, был поддержан в первом чтении большинством голосов. Лишь четыре человека проголосовали против. По информации ЗАКС.Ру, на кнопку "против" нажали "яблочники" Александр Шишлов и Борис Вишневский, а также двое коммунистов: глава фракции Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.





























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру