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Новости 12:20

На торги выставили исторический дом за Московским вокзалом

фото ЗакС политика На торги выставили исторический дом за Московским вокзалом

Расселенный и законсервированный доходный дом Лесниковых в Центральном районе Петербурга в ближайшее время пустят с молотка. Торги проводит Российский аукционный дом (РАД) по поручению "Почты России". Речь идет об историческом здании, не имеющем статуса памятника и расположенном между площадями Восстания и Александра Невского (Херсонская улица, 15-17). Раньше в нем помещалось почтовое отделение. 

Продать объект со 150-летней историей планируют не менее чем за 64,68 млн рублей, что специалисты считают небольшой стоимостью, с учетом его привлекательного географического положения.

"После проведения реконструкции с полной заменой инженерных коммуникаций инвестор сможет приспособить здание практически под любое коммерческое использование", - отметила глава департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Ее коллеги полагают, что оптимальным вариантом для дома Лесниковых станет приспособление под апарт-отель. Аукцион состоится 11 декабря.

фото: Российский аукционный дом


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