Главреда "Медиазоны"* опять оштрафовали из-за отсутствия плашки иноагента

Суд в Москве назначил штраф в размере 40 тысяч рублей главному редактору интернет-издания "Медиазона"* Сергею Смирнову**, о чем сообщает редакция его издания.

Как и прежде, претензии к медиаменеджеру у российских властей возникли из-за специальной иноагентской маркировки, которой он не предваряет свои тексты и видео по принципиальным соображениям.

На этот раз протокол на него составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в связи с вышедшими без плашки видеороликами на персональном канале Смирнова** в YouTube.

С момента объявления главреда "Медиазоны"* иноагентом, что случилось позапрошлой осенью, это уже третий подобный штраф, выписанный ему российским судом. С весны прошлого года журналист живет и работает в Литве.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

фото: Медиазона* / YouTube (скриншот)