ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:46

Комблаг прояснил судьбу сквера у станции метро "Ленинский проспект"

фото ЗакС политика Комблаг прояснил судьбу сквера у станции метро "Ленинский проспект"

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова, интересовавшаяся у чиновников деталями работ в сквере за станцией метро "Ленинский проспект", получила официальный ответ от Смольного. Речь идет о зеленой зоне, окружающей дом №32 по бульвару Новаторов, где нынешней осенью ведутся работы по благоустройству.

Профильный комитет доложил, что больные вязы в соответствии с пожеланиями местных жителей вырубят в первом квартале следующего года. В ближайшие годы сквер ожидает компенсационное озеленение.

Ранее местные жители на встрече с Тихоновой рассказали, что внешне здоровые кусты и деревья собираются уничтожить, тогда как насаждения, обладающие признаками голландской болезни, трогать не собираются. Политик по итогам встречи также попросила у Водоканала установить в сквере бесплатный туалет.

фото: Тихонова Надежда / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




Новости9 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама