В ВМА назвали процент участников СВО, вернувшихся на службу после протезирования

Специалист Военно-медицинской академии имени Кирова Денис Ковлен рассказал о дальнейшей судьбе участников военной спецоперации, которым после увечий установили протезы. По его данным, более 80% таких бойцов, пройдя курс реабилитации, возвращаются к военной службе, передает РИА "Новости".

"Ни после Великой Отечественной войны, ни после Афгана - никогда такие цифры не достигались", - отметил Ковлен, занимающий в академии должность начальника кафедры физической и реабилитационной медицины.

В прошлом месяце стало известно, что более чем половине участников СВО, получивших инвалидность, пришлось ампутировать конечности.

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