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Новости 15:44

Госдума опять перенесла вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

фото ЗакС политика Госдума опять перенесла вопрос о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе рассмотрения вопроса об урегулировании обязательств по вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР, а также вкладов в госстраховых организациях, который были открыты до 1 января 1992 года, об этом 9 ноября пишет "Интерфакс".

Теперь закон "О базовой стоимости необходимого социального набора", который предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР, продлен до 1 января 2027 года. Ранее он был продлен до 1 января 2026 года. 

Рассмотрение данного вопроса депутаты переносят с 2003 года. Причина приостановки действия закона объясняется отсутствием источников финансирования.

Фото: ЗАКС.Ру


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