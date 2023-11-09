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Новости 16:13

Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате до конца 2023 года

фото ЗакС политика Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате до конца 2023 года

До конца 2023 года пройдут прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, об этом 9 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Уточняется, что прямую линию и пресс-конференцию собираются объединить. Также Песков добавил, что уже известна дата проведения совмещенного мероприятия, её скоро сообщат. 

Напомним, что в октябре Песков уже обещал отдельно сообщить о сроках проведения пресс-конференции. Тогда на вопрос о том, пройдет ли пресс-конференция и прямая линия в совмещенном формате, пресс-секретарь ответил уклончиво.

Фото: kremlin.ru


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