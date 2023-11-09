Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате до конца 2023 года

До конца 2023 года пройдут прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, об этом 9 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Уточняется, что прямую линию и пресс-конференцию собираются объединить. Также Песков добавил, что уже известна дата проведения совмещенного мероприятия, её скоро сообщат.

Напомним, что в октябре Песков уже обещал отдельно сообщить о сроках проведения пресс-конференции. Тогда на вопрос о том, пройдет ли пресс-конференция и прямая линия в совмещенном формате, пресс-секретарь ответил уклончиво.

Фото: kremlin.ru