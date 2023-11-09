Поджог музея в Пушкине обернулся для аспиранта условным сроком

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил аспиранта Политеха Алексея Грибанова к трем годам условного срока по делу о поджоге здания ГБУ "Историко-литературный музей города Пушкина".

Фигуранта задержали в конце апреля: облив здание горючим и воспламенив жидкость, он не смог скрыться с места преступления. Время под следствием Грибанов провел в СИЗО.

За полгода его дело переквалифицировали, признав виновным не по ч. 2, а по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство). Свою вину аспирант признал целиком. Его испытательный срок составит два года.

Фото: ЗАКС.Ру