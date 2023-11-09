Песков подтвердил участие Владимира Путина в Петербургском культурном форуме

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском культурном форуме, об этом 9 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Сам форум пройдет с 16 по 18 ноября в Петербурге. На вопрос журналистов о том, будет ли Владимир Путин, Дмитрий Песков коротко ответил "да".

Напомним, что о том, что на форум приедет Владимир Путин говорил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. Он рассказал, что глава государства встретится с иностранными деятелями культуры.

Фото: kremlin.ru