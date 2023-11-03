Путин посетит Петербургский культурный форум

Президент Владимир Путин посетит Петербургский международный культурный форум, сообщил 3 ноября его советник по вопросам культуры Владимир Толстой. В рамках мероприятия глава государства, среди прочего, встретится в иностранными деятелями культуры.

"[На форуме] президент будет встречаться с деятелями культуры со всего мира, которые приедут туда. Будут обсуждать вопросы мягкой силы, про нашу культуру, про то, как она должна приходить в разные страны мира, где нас ждут", — цитирует ТАСС слова Толстого, сказанные на панельной дискуссии в рамках Ассамблеи русского мира.

IX Петербургский международный форум пройдет с 16 по 18 ноября. В эти дни городские музеи будут работать бесплатно. О намерении принять участие в мероприятии сообщали представители БРИКС, ШОС и СНГ.

В последний раз Культурный форум проходил в Петербурге в 2019 году. О том, что он состоится этой осенью, сообщила в августе 2023 года министр культуры Ольга Любимова. Финансировать проведение мероприятия будут Минкульт и правительство Петербурга.

Фото: Kremlin.ru