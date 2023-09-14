В дни Культурного форума петербургские музеи будут работать бесплатно

В дни проведения Петербургского международного культурного форума музеи Северной столицы будут бесплатно пускать посетителей, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Само мероприятие продлится с 16 по 18 ноября.

"Мы интегрируем всех жителей Санкт-Петербурга в проведение форума, таким вот простым способом: мы всех приглашаем в наши музеи, разумеется, бесплатно", — рассказал Пиотровский.

О том, что в этом году форум состоится, заявила в августе министр культуры Ольга Любимова. На его проведение Смольный потратит 100 миллионов рублей из городского бюджета, прочие средства предоставит Минкульт. В этом году форум возглавит худрук Михайловского театра и директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

В предыдущий раз Культурный форум в Петербурге проводили еще в 2019 году. В последующие годы мероприятие отменяли, дважды из-за пандемии ковида, а в третий раз, в 2022 году, — по причине его неуместности на фоне "текущей ситуации".

Фото: ЗАКС.Ру