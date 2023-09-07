Смольный предоставит субсидии на проведение Петербургского культурного форума

В общей сложности 100 миллионов рублей предоставит Петербург на подготовку и проведение Международного культурного форума этой осенью, сообщила 7 сентября пресс-служба губернатора. Соответствующее постановление городского правительства подписал Александр Беглов.

Согласно документу, средства поступят автономной некоммерческой организации "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума" для обеспечения затрат в связи с проведением мероприятия.

"Субсидии выделяются на паритетной основе Министерством культуры Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга. Размер финансовой поддержки со стороны Санкт-Петербурга составляет 100 миллионов рублей", — уведомили в Смольном.

Петербургский международный культурный форум состоится в этом году в период с 16 по 18 ноября. О намерении провести его сообщила месяцем ранее министр культуры Ольга Любимова. В прошлом году мероприятие отменили за три недели до старта по причине его "неуместности".

Фото: ЗАКС.Ру