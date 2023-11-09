В Петербурге уменьшилось количество поддельных купюр и монет

Количество фальшивых банкнот и монет в Петербурге уменьшилось на 44% в июле-августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Банка России.

Всего Центробанк выявил 285 поддельных монет и купюр. Самыми подделываемыми оказались банкноты номиналом 5 тысяч рублей – их выявлено 186 штук.

Также из обращения изъяли 40 поддельных купюр в 1 тысячу рублей, 14 купюр в 2 тысячи рублей, четыре в 500 рублей, две в 100 рублей и семь фальшивых монет.

В Центробанке напомнили, что для проверки купюр можно использовать приложение "Банкноты Банка России", в котором есть информация о том, как выглядят защитные признаки купюр.

Фото: ЗАКС.Ру