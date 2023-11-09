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Новости 19:48

Москвича отправили под домашний арест по делу о проникновении в жилье военкора

фото ЗакС политика Москвича отправили под домашний арест по делу о проникновении в жилье военкора

Бутырский суд столицы постановил поместить под домашний арест до 7 января следующего года Леонида Гутарова, передает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Молодого человека преследуют в связи с недавним незаконным проникновением в квартиру так называемого военкора газеты "Московский комсомолец" Александра Коца. В статусе обвиняемого фигурант проходит по ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни), ему грозит до четырех лет заключения.

Накануне РБК со ссылкой на источники написал, что 28-летнего уроженца Казахстана Гутарова задержали благодаря камерам наблюдения. По версии следствия, он пытался оказать на супругу Коца некое психологическое воздействие. Сам Коц ранее неоднократно жаловался на угрозы.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram


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