Москвича отправили под домашний арест по делу о проникновении в жилье военкора

Бутырский суд столицы постановил поместить под домашний арест до 7 января следующего года Леонида Гутарова, передает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Молодого человека преследуют в связи с недавним незаконным проникновением в квартиру так называемого военкора газеты "Московский комсомолец" Александра Коца. В статусе обвиняемого фигурант проходит по ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни), ему грозит до четырех лет заключения.

Накануне РБК со ссылкой на источники написал, что 28-летнего уроженца Казахстана Гутарова задержали благодаря камерам наблюдения. По версии следствия, он пытался оказать на супругу Коца некое психологическое воздействие. Сам Коц ранее неоднократно жаловался на угрозы.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram