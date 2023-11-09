Певицу Максакову* оштрафовали по иноагентской статье

Суд в Москве заочно оштрафовал певицу и депутата Госдумы VI созыва Марию Максакову* (полная фамилия - Максакова-Игенбрергс*) на 30 тысяч рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Месяц назад на нее составили протокол о неисполнении обязанностей иностранного агента по ч. 4 ст. 19.34 КоАП.

Суть нарушения состояла в отсутствии иноагентской плашки, которая должна предварять любой выпускаемый контент человеком в статусе иностранного агента. О каких именно публикациях идет речь, в сообщении не уточняется.

После окончания своих полномочий в Госдуме Максакова* со своим мужем, тоже бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым уехала из России. В марте 2017 года Вороненков был застрелен в центре Киева.

*Минюст внес Марию Максакову в единый реестр иноагентов

фото: Maria Maksakova* / YouTube (скриншот)