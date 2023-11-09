На фоне нехватки кадров петербургским дворникам пообещали поднять зарплаты

С Нового года сотрудникам сферы ЖКХ в Петербурге увеличат зарплаты, о чем на пресс-конференции в ТАСС объявил глава жилищного комитета Олег Зотов. На сегодняшний день, как и обещали ранее, специалистам ручного труда платят по 49 тысяч рублей, а механизаторам - по 77 тысяч.

"Иногда специалистов просят выходить сверхурочно, все это оплачивается. Людям из других регионов предоставляют жилье - комнаты в коммунальных квартирах", - добавил Зотов.

С января дворникам поднимут оклады до 52 тысяч, а механизаторам - до 81 тысячи рублей. Несмотря на постепенное улучшение условий труда, чиновники констатируют нехватку работников. Так, районные жилищные агентства имеют в своем штате только 85% дворников от нужного числа, а механизаторов - и того меньше, 75%. Помимо прихода нового персонала, наблюдается также отток кадров.

"С кем-то мы прощаемся из-за некачественной работы", - признался глава жилкома.

По данным главы комитета по благоустройству Василия Пониделко, недоукомплектован также штат водителей снегоуборочных машин: занято только 70% рабочих мест.

Фото: ЗАКС.Ру