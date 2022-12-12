Более 3,5 тысяч человек откликнулось на предложение Смольного по уборке снега

С начала ноября 3548 человек оставили заявки на сайте Смольного уборкагорода.рф, с помощью которого городские власти искали желающих стать дворниками и трактористами для уборки Петербурга от снега. Об этом ЗАКС.Ру рассказали в жилищном комитете 12 декабря. Новые кадры смогут приступить к работе в 2023 году.

По состоянию на 12 декабря в жилком поступило 1930 заявок от будущих работников ручного труда (они же дворники) и 1618 откликов от претендентов на управление снегоуборочной техники.

В пресс-службе напомнили, что к работе на улице новые кадры приступят в 2023 году, когда город перейдет на новую систему уборки снега, в рамках которой Смольный надеется отказаться от услуг частных подрядчиков.

- В начале 2023 года у нас начинается переход, и по мере заполнения штата наших жилищных районных агентств они будут брать себе кварталы и выполнять уборку уже хозяйственным образом. Заявок у нас достаточно много, - добавили в пресс-службе комитета.

Напомним, в ноябре чиновники из Смольного рассказывали о планах трудоустроить порядка 4 тысяч дворников и 1,5 тысячи механизаторов. Им обещали зарплату 49 тысяч и 77 тысяч рублей соответственно до вычета налогов. Кроме того, соискателям предлагали карьерный рост и билеты в театр в качестве поощрения.

Ранее в комблаге сообщили, что на снегоплавильные пункты с начала зимы отправили 122 тысячи кубометров осадков.

Константин Леньков