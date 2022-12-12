С начала зимы петербургские "снежные" пункты приняли почти 122 тысячи кубометров осадков

С приходом снегопадов в петербургские снегоплавильные и снегоприёмные пункты поступило почти 122 тысячи кубометров осадков, информируют пресс-службы ГУП "Водоканал" и комитета по энергетике.

Наибольший объём работ приняли на себя точки на Октябрьской набережной (18 тысяч "кубов") и Мебельной улице (13 тысяч), а также стационарный приёмный пункт на Взлётной улице (9 тысяч).

На сегодняшний день в Северной столице действуют 11 стационарных снегоплавильных и семь снегоприёмных станций во всех районах города. Совокупная мощность точек составляет 101 тысячу кубометров ежесуточно.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"