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Новости 14:56

С начала зимы петербургские "снежные" пункты приняли почти 122 тысячи кубометров осадков

фото ЗакС политика С начала зимы петербургские "снежные" пункты приняли почти 122 тысячи кубометров осадков

С приходом снегопадов в петербургские снегоплавильные и снегоприёмные пункты поступило почти 122 тысячи кубометров осадков, информируют пресс-службы ГУП "Водоканал" и комитета по энергетике.

Наибольший объём работ приняли на себя точки на Октябрьской набережной (18 тысяч "кубов") и Мебельной улице (13 тысяч), а также стационарный приёмный пункт на Взлётной улице (9 тысяч).

На сегодняшний день в Северной столице действуют 11 стационарных снегоплавильных и семь снегоприёмных станций во всех районах города. Совокупная мощность точек составляет 101 тысячу кубометров ежесуточно.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


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