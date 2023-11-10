Определение подрядчика для реконструкции Цимбалинского моста затягивается

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил ходатайство строительной компании "Возрождение" и временно запретил Дирекции транспортного строительства заключать контракт на реконструкцию Цимбалинского путепровода с кем-либо из подрядчиков. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу судебное решение по итогам разбирательства "Возрождения" и чиновников, пишет газета "Деловой Петербург". Ранее компания обжаловала результаты конкурса на реконструкцию моста, в котором она одержала победу.

Разного рода работы на обветшавшем мосту ведутся с 2018 года. За это время стоимость проекта реконструкции выросла до 9,27 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в конце прошлого месяца удовлетворил иск "Возрождения" к ФАС, которой не понравилась процедура конкурса. Антимонопольщики отменили результаты и первого конкурса, в котором победило ПО "Возрождение", и второго, по итогам которого победа досталась ДСК "Автобан". Между тем, в КРТИ заявляли об отсутствии нарушений со стороны заказчика работ при проведении конкурсов.

Ранее предполагалось, что обновленный путепровод откроют к 2027 году. Реконструкция необходима еще и потому, что под объектом пройдет новая высокоскоростная железнодорожная магистраль между двумя столицами.