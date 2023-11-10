Сенатор призвал заблокировать более 50 VPN-сервисов

Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с призывом заблокировать 51 сервис VPN за предоставление доступа к запрещенным в России ресурсам, сообщило 10 ноября РИА "Новости" со ссылкой на текст письма. Речь идет, в частности, об обходе ограничений на пользование Facebook* и Instagram*.

"Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ", — написал Шейкин в своем письме и попросил Роскомнадзор проверить их на соответствие требованиям законодательства. Нарушителей сенатор призвал заблокировать.

Шейкин также отметил, что ранее российские магазины приложений провели проверки соблюдения VPN-сервисами законодательства, после чего часть из них была исключена. "В частности, такие сервисы предоставляли доступ к социальным сетям Facebook* и Instagram*", — уточнил он.

Месяцем ранее Шейкин поведал о планах РКН заблокировать во всех маркетах приложений VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным ресурсам. По его утверждению, это должно произойти с наступлением весны следующего года.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: council.gov.ru