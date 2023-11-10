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Новости 12:15

На "Чернышевской" стали монтировать эскалаторы

фото ЗакС политика На "Чернышевской" стали монтировать эскалаторы

На ремонтируемой станции метро "Чернышевская" начались работы по установке новых эскалаторов, рассказали 10 ноября в администрации губернатора Петербурга. Согласно проекту, вместо трех демонтированных эскалаторов здесь появятся четыре узкобалюстрадных.

К настоящему моменту на станции обустроены фундаменты под установку эскалаторов в соединяющей наклонный ход с центральным залом и платформами камере. Также в наклонном ходе установили внутренние бетонные конструкции, а вместе с ними и опоры с направляющими, необходимые для размещения подъемных устройств. Помимо этого метростроевцы занимаются облицовкой сводов наклонного хода.

"Чернышевская" закрылась на ремонт в конце октября прошлого года. Согласно планам, станция должна вновь заработать в мае 2024 года.

Фото: gov.spb.ru


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