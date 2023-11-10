Из комитета по молодежной политике ушла первый зампред Ксения Посылаева

Первый заместитель председателя комитета Смольного по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева после семи лет работы покинула ведомство. В пресс-службе комитета 10 ноября сообщили ЗАКС.Ру, что чиновница уволилась по собственному желанию.

Посылаева начала свою карьеру в комитете с должности начальника отдела правового, кадрового и организационного обеспечения в ноябре 2016 года. В январе 2021 года стала заместителем главы комитета. Она отвечала за деятельность отдела по поддержке молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной молодежной политики, отдела бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля и отдела поддержки и развития некоммерческих организаций. До работы в Смольном Посылаева работала на различных должностях в правительстве Ленинградской области.

Ранее в должности руководителя ГАТИ утвердили Алексея Геращенко, который этого был временно исполняющего обязанности начальника.

Константин Леньков / Фото из соцсетей комитета по молодежной политике