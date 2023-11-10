В Карелии силовики наведались в квартиру депутата от "Яблока"

Силовики провели утром 10 ноября оперативно-розыскные мероприятия в квартире депутата Петрозаводского городского совета Ольги Тужиковой ("Яблоко"), сообщила "Столица на Онего". По информации издания, ее заподозрили в экстремистской деятельности.

Первоначально внимание правоохранителей Тужикова привлекла из-за связей с журналистами, ранее признанными Минюстом иностранными агентами. В ходе дальнейших мероприятий у силовиков появились подозрения о том, что депутат якобы имеет отношение к экстремистской деятельности. В чем последняя могла выражаться, неизвестно.

Тужикова получила вызов в местное управление ФСБ для дачи объяснений. Сама она пока не комментировала произошедшее.

Депутат занимается зоозащитой, а также выступает за сохранение экологии.

Фото: Telegram-канал Ольги Тужиковой